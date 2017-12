Die Schalker Profis nach dem 2:2-Last-Minute-Unentschieden bei der Eintracht Frankfurt in der Einzelkritik.

Ralf Fährmann: Hielt sich oft mit Aufwärmübungen warm, konnte sich kaum auszeichnen, und kassierte dennoch zwei Tore - beide Male war ein Eingreifen nicht mehr möglich. Note 3



Benjamin Stambouli: Das 1:0 in der 2. Minute musste er auf seine Kappe nehmen, er hätte die Flanke von Rebic ins Zentrum zwingend verhindern müssen. Auch danach immer für eine Unsicherheit gut, vor dem 2:0 fing Gacinovic seinen Pass ab. Note 5



Naldo: Wahnsinn - in der Nachspielzeit erzielte er mit einem Flachschuss das 2:2. Naldo kann nicht nur Derby. In der Schlussphase war Naldo nur noch im Angriff, defensiv war er insgesamt solide. Note 2

Matija Nastasic: War beim 1:0 zwar im Zentrum, konnte gegen Vorbereiter Gacinovic und Torschütze Jovic aber nichts machen. Auch beim zweiten Tor dabei, aber kein direkter Vorwurf. Note 3,5

Daniel Caligiuri: Mit einem Gewaltschuss scheiterte er in der Schlussphase an Hradecky. Auch davor als Antreiber wichtig.

Note 3



Max Meyer: Wurde von den nickeligen Frankfurtern einmal ganz übel gefoult (Rebic sah dafür Gelb, 31.). War zwar die Anspielstation, setzte aber diesmal keine entscheidenden Akzente und musste beim 2:0 Vorbereiter Gacinovic vorbeiziehen lassen. Note 3,5

Bastian Oczipka: Trieb das Spiel über die linke Seite immer wieder nach vorne, fand gegen seine ehemaligen Frankfurter Kollegen aber nicht die Lücken. Note 3



Alessandro Schöpf: Hätte sein Startelf-Comeback nach seinem Kreuzbandriss mit einem Tor in der 45. Minute krönen können - ja müssen. Doch Hradecky fischte seinen Schuss aus acht Metern mit einer fantastischen Parade aus dem Tor. Schöpf brauchte einige Zeit, um ins Spiel zu finden, dann kam er aber etwas besser zurecht.

Note 4



Amine Harit: War überall zu finden - nur direkt vor dem Tor brachte er nach einer Konoplyanka-Hereingabe keinen Druck hinter den Ball, so dass Hradecky abwehren konnte (36.). Seine Auswechslung nach knapp einer Stunde überraschte. Note 3

Guido Burgstaller: Das einzige, was ihm fehlte, waren Abschluss-Szenen. Als Vorbereiter für Schöpf (45.) und Embolos 2:1 aber wirkungsvoll. Note 3



Yevhen Konoplyanka: Gab eine Art zweite Sturmspitze auf der halblinken Seite, nach einem Robben-Trick verzog er einmal knapp (28.). Als er einmal klug kreuzte und über rechts kam, eröffnete er die Chance für Harit. Baute später rapide ab und musste zu Recht vom Feld. Note 4



Franco di Santo (ab 55.): Löste Harit ab, fand aber keine Bindung. Note 4



Breel Embolo (ab 68.): Kam für Konoplyanka war sofort im Spiel und belohnte sich mit dem 1:2 - sein erstes Tor nach der schweren Verletzung. Note 2



Weston McKennie (ab 81.): Diesmal in der Schlussphase für Schöpf. Ohne Note