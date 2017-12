Der SC Bocholt 26 behauptet sich mit einem 2:0-Sieg beim Tabellenführer BW Dingden.

Das Hinspiel beim Gast hatte BW Dingden schlussendlich mit 2:1 gewonnen.

Bei Bocholt agierten Eul, Sieverding und Tewesmeier in der ersten Elf anstelle von Müller, Schwung und Wüpping. Sebastian Eul nutzte die Chance für den SC 26 und beförderte in der 23. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. BW Dingden glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für den SC Bocholt 26 in die Kabinen. Bei einem Doppelwechsel in der 51. Minute lösten Rene van der Heiden und Jari Kaiser die Teamkollegen Julian Weirahter und Michael Leyking auf dem Feld ab. Lukas Wenzel war es, der in der 78. Minute den Ball im Tor von Dingden unterbrachte. Die 0:2-Heimniederlage von BW Dingden war Realität, als Schiedsrichter Hayrettin Urtenur die Partie letztendlich abpfiff.

Die gute Bilanz von Dingden hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte BW Dingden bisher 13 Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Mit beeindruckenden 49 Treffern stellt Dingden den besten Angriff der Bezirksliga Niederrhein 6, jedoch kam dieser gegen Bocholt nicht voll zum Zug.

Die Saisonbilanz des SC 26 sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und einem Unentschieden büßte die Bocholter lediglich fünf Niederlagen ein. Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – der SC Bocholt 26 ist weiter auf Kurs.

BW Dingden baute die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus. Sieben Spiele ist es her, dass Bocholt zuletzt eine Niederlage kassierte. Dingden verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 11.02.2018 beim 1. FC Bocholt 2 wieder gefordert. Der SC 26 trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf Adler Osterfeld.