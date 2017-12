Überraschung in der Anfangsformation des FC Schalke 04. Alessandro Schöpf feiert in Frankfurt sein Startelf-Debüt in dieser Saison. Hier sind die letzten Infos.

Schalke-Trainer Domenico Tedesco ändert im Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt die Startformation auf zwei Positionen. Für Franco Di Santo und Weston McKennie rücken Yevhen Konoplyanka und Alessandro Schöpf ins Team. Schöpf feiert sein Startelf-Debüt in dieser Saison. Sollten die Schalker das Spiel gewinnen, überwintern sie auf dem zweiten Tabellenplatz, bei einer Niederlage könnten sie auf den fünften Platz abstürzen - aber auch das würde das Fazit nach einer erfolgreichen Hinrunde nicht ändern, zumal dieses Jahr für Schalke noch nicht beendet ist. Am Dienstag steht noch das DFB-Pokal-Achtelfinalspiel gegen das Bundesliga-Schlusslicht 1.FC Köln auf dem Programm. Ein besonderes Spiel bestreiten der Schalker Bastian Oczipka und Frankfurts Kevin-Prince Boateng. Beide treffen auf ihre Ex-Klubs. Die Frankfurter treffen auf ihren Lieblingsgegner: 24 Bundesliga-Heimspiele haben sie gegen Schalke bereits geschafft - gegen keinen anderen Klub sind es mehr. Auch Trainer Niko Kovac war bisher sehr erfolgreich gegen S04 - er gewann elf von 16 Spielen gegen Schalke, neun als Spieler und beide als Trainer. So spielt Schalke:

Fährmann - Stambouli, Naldo, Nastasic - Caligiuri, Meyer, Schöpf, Oczipka - Harit, Burgstaller, Konoplyanka.

