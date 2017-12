Mit einem 3:0-Sieg über Bayer Leverkusen haben die A-Junioren des BVB den direkten Kontakt zu Tabellenführer Schalke 04 hergestellt. Nun geht es in die Winterpause.

Die U19-Vertretung von Borussia Dortmund hat am Samstag einen erfolgreichen Hinrundenabschluss gefeiert. Mit 3:0 (2:0) setzten sich die A-Jugendlichen bei Bayer Leverkusen durch.

Auf dem Rasenplatz am Leverkusener Jugendfußball-Zentrum Kurtekotten sorgten BVB-Abwehrmann Julian Schwermann per Strafstoß (11.) und Emre Sabri Aydinel (25.) bereits früh für klare Verhältnisse. Außenstürmer Dominik Wanner (49.) stellte kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs den Endstand her. Auf Seiten der Hausherren wurde Hajdar Shala nach einem Platzverweis kurz vor der Pause zum frühzeitigen Duschen geschickt (41.)

Mit dem dritten Erfolg in Serie haben die Borussen endgültig den Weg zurück in die Erfolgsspur gefunden. Zuvor blieben die Truppe von Trainer Benjamin Hoffmann drei Partien sieglos (1:3 gegen 1. FC Köln, 1:1 gegen Preußen Münster, 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf) und mussten die Tabellenführung an den Erzrivalen Schalke 04 abtreten.

Nun stehen sie wieder punktgleich mit dem Herbstmeister S04 an der Spitze (beide 30 P.), müssen sich aufgrund der schlechteren Tordifferenz allerdings mit dem zweiten Rang begnügen. Ein weiterer Vorteil für die Schalker im Kampf um die Meisterschaft: Sie haben zwei Spiele weniger als die Dortmunder absolviert.