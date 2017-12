Union Berlin kommt dagegen unter dem neuen Trainer Andre Hofschneider weiterhin nicht in Schwung. Die Eisernen verloren auch das zweite Spiel nach der Entlassung von Trainer Jens Keller. Dem Absteiger FC Ingolstadt unterlag Berlin 1:2 (0:0).

Fortuna Düsseldorf hat sich vorerst an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gesetzt. Düsseldorf sorgte in Braunschweig früh für die Entscheidung. Der erst 19-jährige Kroate Davor Lovren, Bruder von Liverpool-Star Dejan Lovren, erzielte mit einem sehenswerten Lupfer den Treffer des Tages (9.). Eintracht-Kapitän Ken Reichel verfehlte mit einem Distanzschuss an den Innenpfosten (60.) den Ausgleich, der nicht unverdient gewesen wäre.

Fortuna ist nun vorerst wieder Erster, allerdings kann das Team von Trainer Friedhelm Funkel (34 Punkte) am Wochenende von Herbstmeister Holstein Kiel (33) und dem 1. FC Nürnberg (32) erneut überholt werden. Trotz der erst vierten Saisonniederlage sind für Braunschweig die Aufstiegsränge bei 22 Punkten wohl endgültig außer Reichweite geraten.

Union lag durch einen verwandelten Foulelfmeter von Steven Skrzybski (59.) zunächst vorne, dann aber kam Ingolstadt auf und drehte die Partie durch Robert Leipertz (73.) und Dario Lezcano (77., Foulelfmeter). Berlin belegt nur noch den fünften Rang (26 Punkte), während Ingolstadt (28) neuer Vierter ist. Unter Hofschneider hatte der ambitionierte Klub bereits in der Vorwoche gegen Dynamo Dresden (0:1) verloren.

Zunächst hatte sich Union die besseren Chancen erspielt. Sebastian Polter (16.) und Felix Kroos (32.) hätten schon früh treffen können, sie wurden von der aufmerksamen Ingolstädter Defensive noch entscheidend gestört.

Doch bei der Entstehung des Elfmeters war der FCI nicht auf der Höhe: Alfredo Morales leistete sich ein unnötiges Foul gegen Marcel Hartel, Skrzybski ließ sich diese Möglichkeit nicht nehmen. In der Folge zog sich Berlin weit zurück. Ingolstadt erhöhte den Druck und kam zu Chancen: Leipertz glich zunächst aus, dann sorgte Lezcano für die Entscheidung.