Nabil Bentaleb und Pablo Insua sollen mit der Schalker Mannschaft ins Winter-Trainingslager nach Benidorm (1. bis 7. Januar) fliegen.

Bentaleb Nabil Bentaleb» zum Profilfehlt seit Wochen wegen einer Schambein-Entzündung, Insua Pablo Insua» zum Profil verarbeitet gerade die Folgen einer schwierigen Herzbeutel-Entzündung. „Es ist der Plan, dass Nabil im Trainingslager wieder dazustößt“, bestätigte Trainer Domenico Tedesco am Freitag. Insua werde dort hingegen nur individuell trainieren können, „aber wir haben ihn mit an Bord.“ Die beiden Spieler sind neben Leon Goretzka, der auch in Frankfurt und am kommenden Dienstag im Pokal gegen Köln fehlt, die einzigen Schalker Langzeit-Ausfälle in dieser Saison.