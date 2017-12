Schalkes Verteidiger Coke steht vor einer Rückkehr in seine Heimat. Der Spanier wurde am Freitag am Flughafen in Valencia gesichtet.

Die Rückkehr von Schalkes Verteidiger Coke Coke» zum Profil nach Spanien steht vor dem Abschluss: Am Freitag wurde Coke am Flughafen in Valencia gesichtet – der 30-Jährige soll sich zum Medizincheck bei UD Levante aufgehalten haben. Schalkes Manager Christian Heidel sagte zuvor bereits: „Es könnte auf einen Wechsel von Coke hinauslaufen.“ Damit würde, so Heidel, auch die Wahrscheinlichkeit steigen, dass Schalke selbst in der Winterpause noch einen neuen Spieler verpflichtet. Dabei gehe es aber nicht um einen Coke-Ersatz, sondern um eine andere Position. Heidel will da aber auch noch die Vorstellungen von Trainer Domenico Tedesco abwarten: „Wir haben noch keine Entscheidung getroffen. Das muss ich mit Domenico noch durchgehen.“

Entscheidung bei Goretzka und Meyer im Winter

Was die Zukunft von Leon Goretzka Leon Goretzka» zum Profil und Max Meyer Max Meyer» zum Profil betrifft, deren Verträge auslaufen, erwartet Heidel im Winter eine Entscheidung. Goretzka hatte das selbst auch so angekündigt, Meyer hat bisher noch keine Zeitangabe gemacht, wann er sich entscheiden will, ob er seine Zukunft auf Schalke sieht. „Wir haben beiden Spielern keine Frist gesetzt“, betont Heidel. „Aber klar ist: Auch die Spieler brauchen irgendwann Planungssicherheit, und wir möchten auch wissen, wie es weitergeht. Deswegen gehe ich in beiden Fällen davon aus, dass es eine Entscheidung im Winter geben wird.“