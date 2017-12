Um 19 Uhr beginnt das letzte Spiel im Kalenderjahr 2017. Regionalligist Rot-Weiss Essen gastiert bei der U21 des 1. FC Köln.

Beim Auftritt in der Domstadt muss Argirios Giannikis auf mehrere Stammkräfte verzichten. So fehlen Robin Heller Robin Heller» zum Profil (Schulteroperation), Marcel Platzek Marcel Platzek» zum Profil (Blinddarmoperation), Simon Skuppin Simon Skuppin» zum Profil (Nasenoperation), und Roussel Ngankam Roussel Ngankam» zum Profil, der wegen einer Wadenzerrung ausfällt.

Kevin Grund Kevin Grund» zum Profil, der wegen Problemen an den Adduktoren zuletzt eine Trainingspause einlegen musste, ist für das Auswärtsspiel in der Karnevalshochburg nicht fit. Für ihn darf Hervenogi Unzola Hervenogi Unzola» zum Profil auf der linken Seite beginnen. Für Topscorer Marcel Platzek Marcel Platzek» zum Profil steht Cedric Harenbrock Cedrick Harenbrock» zum Profil in der Startelf.

Die Vorbereitung auf die Partie gestallte sich denkbar schwierig, zuletzt fielen die beiden Ligaspiele beim Wuppertaler SV und gegen den KFC Uerdingen sowie das Niederrheinpokal-Viertelfinale gegen TuRU Düsseldorf aufgrund der Witterungsverhältnisse aus. Unter der Woche mussten die Essener auf Schnee trainieren. Umso wichtiger ist es, dass die Partie bei der U21 des 1. FC Köln stattfinden kann, denn so kann RWE-Trainer Giannikis noch ein letztes Pflichtspiel bestreiten, ehe es in der Winterpause an die Personalentscheidungen geht.

Zuletzt trainierte der ehemalige BVB II-Spieler Tammo Harder bei den Bergeborbeckern mit.

Die Aufstellungen in der Übersicht:

RWE: Lenz - Becker, Meier, Zeiger - Malura, Baier, Brauer, Unzola - Pröger, Bednarski, Harenbrock.

Bank: Jaschin, Urban, Lucas, Cokkosan, Jansen, Tomiak, Remmo.

1. FC Köln II: Theißen - Siemann, Kusic, Hildbrandt, Ciftci, Prokoph, Laux, Surek, Ratifo, Ouahim, Jakobs.

Bank: Bartels - Nesseler, Klauß, Bauer, Ruzgis, Szöke, Kovacic.