Borussia Dortmund II geht mit acht Punkten Rückstand auf die Spitze in die Winterpause. Dabei hat der BVB-Nachwuchs noch zwei Spiele in der Hinterhand.

Jan Siewert, wie fällt Ihr Fazit zur abgelaufenen Hinrunde aus?

Ich bin mit meiner Gruppe sehr zufrieden. Wir haben nach dem großen Umbruch schnell zueinander gefunden und eine gute Hinrunde absolviert. Ärgerlich waren nur die vielen Spielabsagen. Aber da können wir ja nichts für.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Nein, das ist nicht geplant.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir müssen in den Nachholspielen unter der Woche voll da sein. Das war unser kleines Manko in der Hinrunde. Wir werden einige Englische Wochen haben und dafür viel Kraft aufwenden. Um diese Energie zu besitzen, werden wir im Winter hart arbeiten.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Wir starten am 8. Januar. Vom 2. bis zum 9. Februar fliegen wir nach Spanien ins Trainingslager und spielen dann, so der Wettergoitt will, am 10. Februar schon in der Liga gegen Verl.