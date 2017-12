Der amtierende Regionalliga-West-Meister Viktoria Köln geht als Erster in die Winterpause. Geht es nach Sportvorstand Franz Wunderlich, dann soll auch in der Serie 2017/18 am Ende der Titel zu Buche stehen.

Franz Wunderlich, wie fällt Ihr Fazit zur abgelaufenen Hinrunde aus?

Der verpasste Aufstieg gegen Jena war ein Tiefschlag, den wir nicht verdient haben. Das ist aber abgehakt. Jetzt liegen wir wieder auf Kurs. Die Mannschaft hat eine super Hinrunde gespielt. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal bei unserem Ex-Trainer Marco Antwerpen bedanken. Wir wünschen ihm in Münster viel Erfolg. Er hat auch einen großen Anteil an der tollen Entwicklung unserer Mannschaft.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Wir haben noch Jungs wie Andre Wallenborn, Tobias Müller oder Sven Kreyer in der Hinterhand. Das sind alles Spieler, die lange verletzt waren und eine Art interne Zugänge sind. Stand jetzt, haben wir im Winter nichts geplant. In Richtung wird wohl auch nichts passieren. Klar, das kann sich immer ändern. Aber ich denke, dass wir in dieser Saison eine homogene Mannschaft haben, die an einem Strang zieht und sich unserem großen Ziel unterordnet.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir sind Erster und wollen diesen Platz bis zum Saisonende verteidigen. Nur das kann unser Ziel sein. Da brauchen wir jetzt auch nicht mehr drumherum zu reden. Ich bin guter Dinge, dass uns das gelingen wird.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Am 8. Januar starten wir in die Vorbereitung. Vom 30. Januar bis zum 6. Februar reisen wir ins türkische Belek. Dort werden wir perfekte Bedingungen vorfinden. Die Mannschaft hat sich das Trainingslager auch verdient.