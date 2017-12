Ab dem 19. Januar geht es wieder in das australische Dschungelcamp: Dann heißt es wieder "Ich bin ein Star, holt mich hier raus." Zwölf Promis kämpfen um die Dschungel-Krone. Auch ein Ex-Fußballprofi ist dabei.

Mitte Januar wird RTL bereits zum 12. Mal die Promi-Show aus dem australischen Dschungel ausstrahlen. In den vergangenen Episoden waren mit Jimmy Hartwig, Eike Immel, Ailton, Thorsten Legat und Thomas Häßler bereits fünf ehemalige Bundesligaspieler mit von der Partie. 2018 wird der sechste Ex-Profi an dem TV-Format teilnehmen.

Es handelt sich um Ansgar Brinkmann - 59-facher Bundesligaspieler und 316 Einsätze in der 2. Bundesliga. Der Kultkicker, der zu seinen Bundesliga-Zeiten aufgrund seiner überragenden Technik auch gerne der "weiße Brasilianer" genannt wurde, wollte am Freitagmorgen seine Teilnahme auf RevierSport-Anfrage noch nicht bestätigen: "Ob ich dabei bin? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht einmal, was ich in zwei Stunden mache." Brinkmanns Zusatz: "Mehr sage ich dazu nicht."

Nach RS-Informationen ist die Teilnahme des 48-jährigen, der unter anderem für Arminia Bielefeld, Preußen Münster, Eintracht Frankfurt, VfL Osnabrück und Dynamo Dresden spielte, jedoch sicher. Die zwölf Dschungelcamp-Teilnehmer müssen sich an eine vertraglich fixierte Verschwiegenheitsklausel halten. RTL darf die zwölf Kandidaten erst offiziell vorstellen. Das dürfte in den nächsten Tagen der Fall sein. Die Teilnehmer sollen Gagen zwischen 40.000 und 200.000 Euro erhalten.

Brinkmann dürfte sehr gut in das TV-Format "Dschungelcamp" passen. Schon als Aktiver wusste der exzentrische Offensivspieler nicht nur durch seine fußballerischen Qualitäten zu überzeugen. In TV-Interviews nahm er kein Blatt vor dem Mund und sagte immer geradeaus seine Meinung. Außerhalb des Rasens hatte er auch mehrmals mit der Polizei zu tun. Das scheinen ideale Bewerbungsunterlagen für das Dschungelcamp zu sein.