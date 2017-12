Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Kevin Kuranyi hat das Auftreten des Bundesligisten Schalke 04 unter Trainer Domenico Tedesco gelobt.

"Die Schalker Profis haben den absoluten Willen, erfolgreich zu sein und auch gegen Widerstände anzukämpfen. Das hat man bei der Aufholjagd im Derby gesehen - aber auch beim 3:2 gegen Augsburg", sagte der einstige Torjäger dem Onlineportal Sportbuzzer.

Tedesco genießt bei Kuranyi ebenfalls hohe Wertschätzung. "Er ist fachlich überragend und ein richtig guter Typ mit hoher Sozialkompetenz, der sich selbst aber nicht zu wichtig nimmt. Man hört wirklich nur Gutes über Domenico Tedesco."

Schalkes Ex-Torjäger Klaus Fischer sieht gute Perspektiven für die Königsblauen auf eine Platzierung im Vorderfeld. "Das jetzige Team ist - anders als in den vergangenen Jahren - gefestigt. Ich glaube, dass Schalke bis zum Saisonende ganz oben in der Tabelle bleiben kann. Und ich hoffe, dass wir am Ende vor Borussia Dortmund stehen", betonte Fischer.