Rot-Weiß Oberhausens Trainer Mike Terranova ist mit der Hinrunde zufrieden. Trotzdem: In der Rückserie will RWO so richtig angreifen.

Mike Terranova, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir hatten in der Hinrunde viel mit Verletzungspech zu kämpfen. Mit Robert Fleßers, Patrick Bauder, Jannik Löhden, Philipp Gödde und Daniel Heber sind uns zwischenzeitlich fünf Stammspieler weggebrochen. Ich glaube, dass so ein großes Pech keine andere Mannschaft in der Liga hatte. Aber ich muss sagen, dass unsere sehr junge Mannschaft das alles trotzdem ordentlich gemeistert hat. Deshalb bin ich auch nicht unzufrieden. Da fehlen manchmal auch noch Kleinigkeiten, die zu drei Punkten hätten führen können. Wir haben zu oft Unentschieden gespielt. Letztendlich stehen wir aber nur einen Zähler schlechter da, als in der letzten Saison zum gleichen Zeitpunkt. Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Das ist aktuell nicht geplant. Ich bin mit dem Kader zufrieden. Es ist bis jetzt auch kein Spieler auf uns zugekommen, der weg will. Ich plane für die Rückrunde mit der aktuellen Mannschaft. Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir werden gut arbeiten und noch einmal angreifen. Wir wollen nicht vom Aufstieg oder dergleichen sprechen. Das ist Quatsch. Denn auf Strecke hat gegen Viktoria Köln und den KFC Uerdingen keine andere Mannschaft eine Chance. Die Mittel, die diese Klubs besitzen sind für Regionalliga-Verhältnisse einfach der Wahnsinn. Wir wollen unsere jungen Talente stetig weiterentwickeln und einen guten einstelligen Tabellenplatz belegen und das ist allemal drin. Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Wir beginnen wieder am 8. Januar. Ein Trainingslager wird es nicht geben.

Zur Startseite