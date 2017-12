Der Sportclub Verl spielt eine gute Regionalliga-Runde. Die Ostwestfalen liegen auf Schlagdistanz zu Platz drei. Zur Rückrunde kann Trainer Guerino Capretti zwei "Neuzugänge" begrüßen.

Guerino Capretti, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir können auf jeden Fall ein positives Fazit ziehen. Zu Beginn hatten wir Schwierigkeiten und die Jungs haben eine Eingewöhnungszeit benötigt, um meine Spielidee zu verinnerlichen. Aber wir haben schnell aus unseren Fehlern gelernt und nach dem Wuppertal-Spiel eine tolle Serie mit elf ungeschlagenen Begegnungen in Folge gestartet. Wir haben uns ein dickes Polster auf die Abstiegsplätze erarbeitet liegen voll auf Kurs.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Carsten Gockel wird zu seinem Heimatverein Rot-Weiß Mastholte zurückkehren. Mit Nico Hecker und Cellou Diallo, die die letzten Monate verletzungsbedingt ausgefallen sind, bekommen wir quasi zwei Neuzugänge dazu. Auf die Jungs freuen wir uns im Trainerteam.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Trotz des positiven Fazites, war natürlich nicht alles gut. Wir müssen uns stetig verbessern. Das gilt vor allem für den Abschluss. Wir hätte manche Spieler früher entscheiden müssen, und hätten dann wahrscheinlich noch ein paar Punkte mehr auf dem Konto. Wir haben zum Beispiel dreimal in der Nachspielzeit einen Sieg aus der Hand gegeben und nur Unentschieden gespielt. Da müssen wir einfach cleverer sein. Es gibt einige Bereiche, in denen wir uns verbessern oder stabilisieren müssen. Daran werden wir in der Wintervorbereitung arbeiten.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Am 8. Januar geht es bei uns wieder los. Ein Trainingslager im Ausland ist nicht geplant. Eventuell fahren wir für ein Wochenende in eine Sportschule. Ansonsten haben wir hier gute Bedingungen. Nicht zuletzt aufgrund der Tönnies-Arena in Rheda-Wiedenbrück. Hier werden wir wohl auch einige Testspiele absolvieren.