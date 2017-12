Schalke tritt am Samstag bei Eintracht Frankfurt an - für Bastian Oczipka ein besonderes Spiel. Denn er wechselte im Sommer von der SGE zu S04.

Bastian Oczipka vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hatte keine Angst davor, dass sein Wiedersehen mit Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr, live bei uns im Ticker) ins Wasser fallen könnte. Denn Oczipka wusste, dass es nicht mehr die Regel gibt, wonach ein Elfmeter-Foul automatisch mit einer Roten Karte bestraft wird – Schiedsrichter Sven Jablonski beließ es im Spiel gegen den FC Augsburg am Mittwoch (3:2) nach dem Oczipka-Foul an Gregoritsch völlig zurecht bei Gelb.

Entscheidend ist, ob der Angriff dem Ball gilt: Oczipka machte eine Grätsche, beim Trikotziehen wäre Rot fällig gewesen – dann wäre Oczipka im Spiel bei seinem Ex-Klub Frankfurt gesperrt. „Das wäre wirklich sehr ärgerlich gewesen“, sagte er.