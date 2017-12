Der 19-jährige US-Amerikaner Christian Pulisic von Borussia Dortmund wurde in seiner Heimat zum Fußballer des Jahres gewählt.

Wie der BVB auf seinem Twitter-Account bekannt gab, ist Christian Pulisic mit gerade einmal 19 Jahren zum Fußballer des Jahres in den Vereinigten Staaten gewählt worden.

Der Youngster von Borussia Dortmund hat für den DFB-Pokalsieger in seinem jungen Alter bereits 76 Bundesligaspiele absolviert, in denen ihm 10 Tore und 14 Assists gelangen.

45 Millionen Euro

Außerdem hat der 1,73 große Flügelstürmer bereits 20 A-Länderspiele absolviert, in denen er neun Tore erzielte. Die Fußballweltmeisterschaft in Russland im kommenden Jahr wird der ehemalige A-Junioren-Meister des BVB aber verpassen. Die Nationalmannschaft der USA scheiterte im entscheidenden Spiel der Gruppenphase peinlich an Trinidad und Tobago.

Pulisic ist der jüngste Spieler des Jahres, den die USA jemals hervorgebracht haben. "Ich bin sehr stolz über diese Auszeichnung und hätte mir niemals vorstellen können, das eines Tages zu schaffen", erklärt Pulisic auf einem Video, dass der BVB auf Twitter ausgestrahlt hat.

Sein Marktwert wird laut Transfermarkt. de auf üppige 45 Millionen Euro geschätzt.