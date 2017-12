Gideon Jung machte 2014 den Anfang: Nun feierte mit Kölns Chris Führich das zweite Ex-RWO-Talent sein Bundesliga-Debüt. Für den 1. FC Köln - bei den Bayern.

"Und dann geht er einfach durch drei Spieler durch." RWO-Trainer Mike Terranova ist beeindruckt von dem Spieler, der bis zum Sommer für die Kleeblätter auflief. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte vor Saisonbeginn von den Rot-Weißen zur Zweitvertretung des 1. FC Köln. Durch die aktuelle Verletztenmisere des Bundesliga-Schlusslichts konnte sich der erst 19-jährige Führich einen Platz auf der Bank der Profis erkämpfen. Und das im Spiel gegen den Rekordmeister FC Bayern München. In der 67. Spielminute kam dann der große Augenblick: Vor 75.000 Zuschauern wurde Führich für Tim Handwerker eingewechselt.

Alles unter der genauen Beobachtung von RWO-Trainer Terranova, der den 19-Jährigen gerne im Sommer in die erste Mannschaft von RWO hochgezogen hätte. Aber Führich entschied sich für das Angebot vom 1. FC Köln. Terranova berichtet: "Ich selbst war auf Schalke. Übers Handy hab ich allerdings alles verfolgt und mir das Spiel hinterher noch einmal angeschaut. Und natürlich auch direkt Nachrichten bekommen, dass Chris eingewechselt wurde." Vom Talent des Ex-Oberhauseners, der für die U21 des 1. FC Köln in der Regionalliga West auf 18 Einsätze kommt, war das RWO-Urgestein schon lange überzeugt: "Er ist einer der wenigen Spieler, die eine sehr gute und enge Ballführung haben und im Eins-gegen-Eins stark ist. Zudem hat er eine positive Unbekümmertheit, die sich ebenfalls in seinem Spiel zeigt."

Auch wenn Terranova das junge Talent gerne in seinen eigenen Reihen behalten hätte, gönnt er ihm diesen Schritt. Der Trainer der Kleeblätter ist sich sicher, dass Führich sich auf Dauer in der Bundesliga etablieren kann: "Natürlich ist er durch die lange Verletztenliste in den Kader der ersten Mannschaft gerückt. Aber so läuft es nun mal. Wenn er so weiter macht, wird er sich oben festspielen." Dazu gehört, laut dem RWO-Trainer, allerdings auch das gewisse Quäntchen Glück: "Man muss schon Fußballglück haben. Wenn schwere Verletzungen einen ausbremsen, oder ein Trainer einfach nicht auf dich setzt, dann war es das auch. Da gehören immer mehr Komponenten dazu."

Führich ist allerdings nicht der einzige RWO-Spieler, der den Sprung in die Fußball-Bundesliga geschafft hat. Auch der defensive Mittelfeldspieler Gideon Jung ist von den Rot-Weißen zu einem Bundesligisten gewechselt. 2014 gelang dem gebürtigen Düsseldorfer der Sprung zum Hamburger SV. 150.000 Euro Ablöse erhielten die Oberhausener für den damals 19-Jährigen, der alleine in dieser Saison bereits 14 Einsätze für den HSV vorweisen kann. Ganz aus den Augen lässt die RWO-Talentschmiede ihre Schützlinge aber auch nicht, wie Terranova verrät: "Ich interessiere mich generell für Fußball und versuche so viele Spiele wie möglich zu sehen. Wenn man dann noch die Spieler kennt und ihre Entwicklung miterlebt hat, wird es natürlich noch einmal interessanter."

Zumal es für die Oberhausener auch ein Qualititätsmerkmal ist, wenn es innerhalb von dreieinhalb Jahren das zweite Talent eines Viertligisten in die Bundesliga schafft.