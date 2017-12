Borussia Dortmunds Star-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang will einen sündhaft teuren Flitzer loswerden.

Der Angreifer von DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund bietet seinen Lamborghini Aventador bei einem Autohaus in Dormagen nahe Köln an, als Preis werden 279.980 Euro aufgerufen. In der Anzeige wird die Luxuskarosse als "Promifahrzeug" bezeichnet. Dies berichtet die Bild-Zeitung.

Der Lamborghini des 28-jährigen Gabuners, der ein Faible für Sportwagen hat, ist 700 PS stark und 350 km/h schnell. Nachdem Aubameyang zuletzt beim BVB unpünktlich erschienen und suspendiert worden war, hatte sich Schalke-Ikone Olaf Thon über den flinken Angreifer lustig gemacht. "Wer so schnelle Autos fährt und dann zu spät kommt - da stimmt was nicht", so Thon.