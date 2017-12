Der Wuppertaler SV macht sich in der letzten Januar-Woche auf den Weg nach Spanien. Im Trainingslager in der Nähe von Valencia könnten dann auch drei Neuzugänge mit von der Partie sein.

Stefan Vollmerhausen, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir sind zufrieden. Wir haben eine gute Runde gespielt und liegen auf Kurs. Vor der Saison haben wir einen einstelligen Tabellenplatz angepeilt und dieser ist im Bereich des Möglichen. Vielleicht hat ein wenig die Konstanz gefehlt. Vor allem gegen die vermeintlich leichten Gegner. Auf der anderen Seite haben wir Highlights wie die Siege bei Rot-Weiss Essen und daheim gegen Viktoria Köln erleben dürfen. Es war eine gute Hinserie.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Davide Leikauf hat uns ja leider schon verlassen. Er wird Vater und kann die Regionalliga zeitlich nicht mehr stemmen. Wir wünschen ihm alles Gute. Es könnte gut sein, dass da noch ein oder zwei Spieler dazukommen, die sich nach etwas anderem umsehen werden. Auf der anderen Seite wollen wir gerne unseren Kader verstärken. Wir planen mit drei Neuzugängen - für jeden Mannschaftsteil: Abwehr, Mittelfeld, Angriff. In der Winterpause ist es wahrlich nicht einfach gute Spieler zu finden. Wir schauen uns sowohl bei der Konkurrenz, als auch bei Spielern, die aktuell ohne Vertrag sind, um.

Anmerkung: So schnelllebig ist das Fußballgeschäft: Dieses Gespräch haben wir am Mittwoch (13. Dezember 2017) mit WSV-Trainer Stefan Vollmerhausen über die Pläne für die Winterpause und Rückrunde geführt ... Zu Wochenbeginn soll er als Trainer von Viktoria Köln vorgestellt werden

.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir wollen gut aus den Startlöchern kommen und eine Negativserie wie in der vergangenen Saison nach dem verlorenen Pokalspiel gegen Rot-Weiss Essen verhindern. Zudem müssen wir irgendwie den Wuppertaler Winter überbrücken. Wir haben hier wirklich sau schwere Bedingungen. Das hat man schon in den letzten beiden Wochen der Hinrunde gesehen, als die Spiele gegen Essen und Wattenscheid 09 frühzeitig abgesagt werden mussten.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Am 7. Januar ist Trainingsbeginn. Vom 27. Januar bis zum 3. Februar werden wir nach Spanien, nahe Valencia, ins Trainingslager reisen. Die Türkei kam nicht infrage, weil einige Spieler aus der Mannschaft aufgrund der politischen Situation dort nicht hinreisen wollten.