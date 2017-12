Die Sportfreunde Lotte und Trainer Andreas Golombek müssen in den nächsten Wochen auf Mittelfeldspieler Andre Dej verzichten.

Dej hat sich in einem Zweikampf den Außenmeniskus im linken Knie zugezogen. Bereits am Montag wurde der Mittelfeldspieler in der MediaPark Klinik in Köln operiert.

Die Reha absolviert Dej bei SFL-Physiotherapeutin Melanie Hubert. Der 25-Jährige wird den Sportfreunden voraussichtlich sechs bis acht Wochen fehlen.