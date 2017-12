Das Leben von Schalkes langjährigem Manager Rudi Assauer ist verfilmt worden, und für die Uraufführung des Streifens hat sich Regisseur Don Schubert einen besonderen Ort ausgedacht: Die Premiere soll in der Schalker Arena stattfinden.

Dies bestätigte Schalkes Mediendirektor Thomas Spiegel auf Anfrage, nachdem die Bild über das für den 24. März geplante Event berichtet hatte. Bis zu 54 000 Zuschauer könnten dann dabei sein und damit für einen Filmpremieren-Rekord sorgen. „Die Verträge sind allerdings noch nicht unterschrieben“, so Spiegel. Schalke hat mit dem Film-Projekt direkt nichts zu tun und würde als Hausherr die Arena an den Veranstalter vermieten.

Angekündigt wird ein 90-minütiger Dokumentarfilm unter dem Titel „Rudi Assauer – Macher. Mensch. Legende“. Assauer (73), der an Alzheimer erkrankt ist, war bis zum Jahr 2006 Schalkes Manager. In dem Film, der bereits fertig ist und als sehr bewegend geschildert wird, kommen langjährige sportliche Weggefährten von Assauer wie Huub Stevens, Ebbe Sand, Olaf Thon und Mike Büskens zu Wort, aber auch Familien-Angehörige. Assauer ist noch heute gelegentlich auf Schalke zu Gast, im Mai war er anlässlich des Eurofighter-Jubiläums zuletzt öffentlich in der Arena zu sehen.