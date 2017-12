Der SC Westfalia Herne befindet sich bereits in der Winterpause. Eigentlich ist der Kader des Oberligisten gut bestückt. Eigentlich.

Denn nun könnte doch noch eine Verstärkung kommen. "Wir haben für die Winterpause nichts geplant. Ich habe aber in den letzten Tagen einen interessanten Anruf aus Oberhausen erhalten, mit der Frage, ob wir an einem Leihgeschäft interessiert wären", erzählt Hernes Trainer Christian Knappmann.

Demnach soll Oberhausens Sportlicher Leiter Jörn Nowak der Westfalia RWO-Talent Andreas Ogrzall angeboten haben. Der 19-jährige Abwehrspieler ist in Oberhausen in dieser Saison nicht über zwei Kurzeinsätze in der Regionalliga hinausgekommen und benötigt Spielpraxis. Die könnte ihm Knappmann in Herne geben. "Ich denke, dass das Leihgeschäft realisiert werden kann. RWO würde die vollen Kosten übernehmen und wir würden einen talentierten Spieler hinzubekommen. Jetzt muss nur noch Andreas Ogrzall einwilligen", erklärt "Knappi".

Derweil wurde in den letzten Tagen bekannt, dass Borussia Dortmund zu einem Testspiel im Sommer nach Herne kommen soll. Für Christian Knappmann ist das eine tolle Nachricht: "Jeder Euro hilft uns. Und ich denke, dass zu so einem Testspiel gegen Dortmund einige tausend Leute kommen würden. Wir müssten nur noch einen Spielort finden. Aber das alles ist Zukunftsmusik. Wir wollen jetzt erst einmal mit unseren Familien Weihnachten genießen und gut ins neue Jahr kommen. Danach werden wir hart für eine erfolgreiche Rückrunde arbeiten."

Das Spiel gegen den BVB hat übrigens Hans Tilkowski, Vize-Weltmeister von 1966, eingefädelt. Auf der Weihnachtsfeier der Borussia in der letzten Woche hat der 82-jährige Ex-Torwart bezüglich eines Freundschaftsspiels gegen Westfalia Herne das Wort von Dortmunds Boss Hans-Joachim Watzke erhalten.