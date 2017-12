Der FC Viktoria Köln und Marco Antwerpen werden getrennte Wege gehen. Wie RevierSport erfuhr, soll der 46-Jährige bis Mittwoch einen Vertrag in Münster unterschreiben.

"Wir stehen kurz vor einer Einigung. Es gab einige Aussagen in den letzten Tagen, die vielleicht auch von Enttäuschung und Emotionen gesteuert waren. Klar ist aber auch, dass Marco Antwerpen in den letzten 18 Monaten hervorragende Arbeit beim FC Viktoria Köln geleistet hat und wir ihm persönlich nicht schaden wollen", erklärt Franz Wunderlich, Sportvorstand des Regionalligisten.

Nach RevierSport-Informationen wird Antwerpen in den nächsten Stunden einen Arbeitsvertrag beim Drittligisten SC Preußen Münster unterschreiben. Der ehemalige SCP-Profi, der bis zum 30. Juni 2018 an die Viktoria gebunden war, wird die Adlerträger rund 30.000 Euro Ablöse kosten.

Letztendlich kann Wunderlich den Schritt von Antwerpen auch nachvollziehen. Der Viktoria-Sportchef erklärt: "Jeder will doch vorwärts kommen. Marco will in die 3. Liga und jetzt hat auch noch sein Herzensklub angeklopft. Das alles kann ich verstehen. Wie das jedoch vonstatten gelaufen ist, ist eine andere Sache. Aber ich will da jetzt auch nicht mehr nachkarten."

Bleibt die Frage: Wer kommt nach Marco Antwerpen? Laut Wunderlich wird vorerst Nachwuchsleistungszentrums-Leiter Roland Koch, einst jahrelanger Co-Trainer von Christoph Daum, die Mannschaft übernehmen. Koch als Dauerlösung? Wunderlich erläutert: "Alles ist möglich. Wir werden erst einmal am Samstag das Spiel in Aachen absolvieren, dann eine schöne Weihnachtsfeier veranstalten und ab Montag werden wir überlegen, wie es in der Trainerfrage weiter geht. Franz-Josef Wernze, Stephan Küsters und ich haben seit Sonntag etliche Anrufe und Bewerbungen erhalten. So ein bisschen wundern wir uns auch. Denn alle meckern gerne über die Viktoria und zeigen mit dem Finger auf uns. Aber wenn die Trainerposition bei uns frei wird, stehen plötzlich alle Mann in der Schlange."

Bleibt abzuwarten, wen die Viktorianer aus dieser langen Schlange auswählen...