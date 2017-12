Die SG Wattenscheid 09 hat in der Winterpause einiges vor. Neue Spieler sollen her und zudem ist ein Trainingslager im warmen Süden geplant.

Farat Toku, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir haben einen guten Abstand auf den ersten Abstiegsplatz und liegen auf Kurs einstelliger Tabellenplatz. Ich bin mit der Hinrunde rundum zufrieden. An dieser Stelle will ich meine Jungs auch loben. Sie haben sich immer auf das Wesentliche fokussiert und ihre Arbeit tadellos verrichtet. Das macht mich ein wenig stolz.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Ich hoffe, dass unsere neue Vereinsführung uns den einen oder anderen Transferwunsch erfüllen wird. Wir müssen unseren Kader breiter aufstellen. Denn wir kommen schnell in die Bredouille, wenn mal zwei, drei Mann gleichzeitig ausfallen. Aber klar ist auch, dass wir einfach schauen müssen, was möglich ist. Zudem ist es im Winter nicht einfach, Verstärkungen zu finden.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir wollen an die gute Hinrunde anknüpfen und so schnell wie möglich den Klassenerhalt perfekt machen. Alles andere ist eigentlich ein Bonbon. Wenn man aber sieht, wie eng es in der Liga zugeht, dann schaut man natürlich auch auf die einstelligen Tabellenplätze. So selbstbewusst sind wir.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Wir werden am 12. Januar in die Saison starten. Ein kleiner Teil beginnt bereits am 7. Januar in der Halle. Die Jungs haben sich ein paar freie Tage mehr verdient. Denn die Sommerpause war sehr kurz. Unsere Vereinsführung plant aktuell ein Trainingslager im warmen Süden. Wir würden uns sehr freuen, wenn der Verein uns das ermöglichen würde.