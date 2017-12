Die Ausgliederung ist beschlossen, die Ultras schweigen, und der dritte Trainer der Saison darf jetzt doch länger bleiben. Das Hinrunden-ABC des VfL Bochum.

A wie Ausgliederung. Die wichtigste und nachhaltigste aller Entscheidungen fiel am 7. Oktober 2017 in der Jahrhunderthalle. Nach langer Vorbereitung, vielen Info- und Diskussionsveranstaltungen stimmen 80,19 Prozent oder 2158 Stimmberechtigte im Saal für die Überführung der Profiabteilung des VfL Bochum in eine GmbH & Co. KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien). Ziel ist es, durch den Verkauf von Anteilen zunächst 20 Millionen Euro zu generieren. Geld, das über fünf Jahre verteilt in die erste Mannschaft investiert werden soll. Ziel: der Aufstieg.

B wie Bastians, Felix. War in der Hinrunde ständig im Fokus. Als Fair-Play-Preis-Sieger, (abgesetzter) Kapitän, Suspendierter, Torschütze. Zeigte auf dem Platz meist gute Leistungen, überzeugte als Verteidiger auch mit vier Toren.

Cwie Celozzi, Stefano. Übernahm in turbulenten Zeiten das Kapitänsamt von Felix Bastians. Sorgte mit seiner unaufgeregten Art, ebenso wie Trainer Jens Rasiejewski, für ein Stück Ruhe in unruhigen Zeiten.

Dwie Defensive. Die Abwehrarbeit ist das neue Prunkstück des VfL Bochum. Nur vier Gegentore kassierte der Zweitligist in den acht Spielen unter Jens Rasiejewski. Dabei stand sechs Mal Manuel Riemann im Tor und zwei Mal Felix Dornebusch.

E wie Etat. Wurde um rund zwei Millionen Euro erhöht auf 11,4 Millionen Euro.

F wie Fair-Play-Preis. Beim Spiel in Darmstadt erhielt Bochum einen Elfmeter. Felix Bastians räumte aber gegenüber dem Schiedsrichter ein, vom Darmstädter gar nicht getroffen worden zu sein. Er sei ins Stolpern geraten. Daher gab es beim Stand von 0:1 keinen Elfmeter – der VfL schaffte dennoch die Wende, gewann mit 2:1. Bastians wurde von der Deutschen Olympischen Gesellschaft mit der Fair-Play-Plakette dekoriert.

G wie Größe. 32 Profis, inklusive der A-Jugendlichen Tom Baack, Ulrich Bapoh und Julian Tomas, mischen mit. 25 Spieler kamen bisher zum Einsatz in der 2. Liga. „Der Kader ist zu groß“, sagt Sportvorstand Christian Hochstätter. Der ein oder andere Spieler soll den Klub im Winter verlassen.

H wie Hochstätter, Christian. Der Sportvorstand geriet in dieser Saison in den Fokus der Kritik insbesondere vieler Fans, vor allem in den so genannten sozialen Netzwerken. Drei Trainer, die mittlerweile beendete Einstellung seines Sohnes beim VfL, die Bastians-Suspendierung, die magere Ausbeute gemessen am ausgegebenen Aufstiegsziel kosteten dem Manager Kredit. Der Aufsichtsrat steht hinter Hochstätter. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2020.

I wie Ismail Atalan. Er galt als junger Hoffnungsträger, war zuvor erfolgreich bei den SF Lotte in der 3. Liga unterwegs. Der 37-Jährige wurde als Gegenentwurf zum grimmigen Gertjan Verbeek präsentiert. Seine Art kam an – doch sein Team folgte ihm zu selten. Nach nur 91 Tagen, nach 9 Ligaspielen und 10 Punkten musste Atalan gehen, das 0:3-Debakel in Kiel am 28. September war seine letzte Partie. Dass die Trennung erst neun Tage später, zwei Tage nach der Ausgliederungs-Versammlung samt Willkommensgruß für Atalan, verkündet wurde, stieß auf Kritik.

J wie Jens Rasiejewski. Der U19-Trainer übernahm Atalans Job. Zunächst als Interimstrainer für drei Partien. Dann als Interimstrainer bis Weihnachten. Jetzt als Cheftrainer: Rasiejewski hat vor dem letzten Hinrunden-Spiel einen Vertrag bis Sommer 2019 unterschrieben. Die Liga-Bilanz unter dem 42-Jährigen kann sich dank der jüngsten zwei Erfolge mittlerweile sehen lassen: drei Siege, vier Remis, eine Niederlage (0:1 in Braunschweig).

K wie Konstanz. Fehlte. Wie in den letzten Jahren auch. Guten Leistungen (2:0 gegen Ingolstadt, 0:0 gegen Düsseldorf) folgen zu oft schwache Auftritte (0:3 in Kiel, 0:0 in Kaiserslautern); auch während eines Spiels vermisst man noch zu häufig die Fokussierung über die komplette Distanz.

L wie Lukas Hinterseer. Der Österreicher zählt zu den Kämpfern und Sympahtieträgern. Muss aber im Abschluss zwingend zulegen. Führt mit vier Treffern die Torjägerliste an, siehe: B und Q.

M wie Mitglieder. 10 358 Mitglieder zählte der Klub am Tag der Jahreshauptversammlung. Rekord. Herbert Grönemeyer soll nächstes Jahr bei einem Heimspiel singen.

N wie Null. Fünf Mal kassierte der VfL kein Gegentor – sechs Mal erzielte er selbst kein Tor.

O wie Offensive. Fand in Phasen nicht statt. Ist oft zu harmlos, zu berechenbar, zu inkonsequent im Abschluss. Nur 17 Tore erzielte der VfL insgesamt, seltener waren nur St. Pauli (16) und Kaiserslautern (13) erfolgreich. In den acht Spielen unter Rasiejewski traf der VfL sieben Mal (siehe: D).

