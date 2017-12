Borussia Dortmund hat in der Europa League den italienischen Serie-A-Vertreter Atalanta Bergamo zugelost bekommen. Ein Kommentar zu diesem Los.

Selten wurde eine Europapokal-Auslosung bei Borussia Dortmund so unaufgeregt hingenommen wie gestern. Das liegt nicht an mangelnder Wertschätzung des Champions-League-Dauergastes für die Europa League. Die nämlich hat der BVB als einzigen wichtigen Titel noch nie gewonnen, was ja ein ganz hübscher Anreiz sein kann.

Aber momentan haben sie in Dortmund ganz andere Sorgen: Der Klub ist seit Monaten im freien Fall, hat von 13 Pflichtspielen nur eines gewonnen und ist nur dank seines herausragenden Saisonstarts noch nicht im Tabellenkeller angekommen. Dazu eine Mannschaft, die auf dem Platz und daneben Zerfallserscheinungen zeigt, weshalb Peter Bosz gehen musste. Nachfolger Peter Stöger hat gerade einmal anderthalb Tage Vorbereitungszeit auf die erste Partie bei Mainz 05 und nicht einmal das Wetter spielt mit: Die erste Einheit unter Stöger musste wegen des starken Schneefalls in die Halle verlegt werden.

Gedanken an den Europapokal sollte man sich da tunlichst sparen, es zählt das Hier und Jetzt: Gegen Mainz braucht der BVB dringend neue Stabilität und einen Sieg. Sonst wächst der Rückstand auf die internationalen Plätze immer weiter – und die Auslosung gestern wäre für längere Zeit die letzte gewesen.