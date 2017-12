Borussia Dortmund trifft in der Europa League auf Atalanta Bergamo. "Es ist eine defensivstarke Mannschaft", sagt BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Borussia Dortmund trifft in der Zwischenrunde der Europa League auf Atalanta Bergamo. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. "Es ist eine defensivstarke Mannschaft, die letztes Jahr Überraschungsvierter in Italien geworden ist", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. "Das ist ein sehr attraktives Los", betonte der 55-Jährige.

Bergamo qualifizierte sich als Gruppensieger (vier Siege, zwei Remis) der Vorrundengruppe E für die Zwischenrunde der Europa League und ließ dabei namhafte Klubs wie Olympique Lyon und den FC Everton hinter sich. Gegen Everton beeindruckten die Norditaliener mit acht Treffern (3:0/5:1).

BVB gegen Atalanta: Premiere im Europapokal

Atalanta Bergamo und Borussia Dortmund standen sich in der Sommervorbereitung am 1. August in Altach (Österreich) in einem Testspiel gegenüber, das der BVB 0:1 verlor. In einem Pflichtspiel war Dortmund dagegen noch nie in der Lombardei zu Gast, das Duell ist eine Europapokal-Premiere.

Das Hinspiel findet am 15. Februar 2018 in Dortmund statt. Die Entscheidung über den Einzug ins Achtelfinale fällt eine Woche später in Bergamo.