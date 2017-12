Schalkes Abwehrchef Naldo plädiert dafür, den Videobeweis wieder abzuschaffen. "Fehler gehören dazu - vom Schiedsrichter und von uns", sagte er.

Der FC Schalke 04 holte im Topspiel bei Borussia Mönchengladbach einen Punkt. Nach dem 1:1 stand Abwehrchef Naldo in der Mixed Zone Rede und Antwort.

Naldo, wie haben Sie die Szene beim zurückgenommenen Elfmeter gesehen?

Es ist klar, dass ich Stindl getroffen habe. Wenn es vorher kein Foul an Caligiuri gewesen wäre, wäre das ein Elfmeter gewesen. Was mich aber ärgert ist, dass es so lange dauert, bis es entschieden wird. Ich habe mit Stindl gesprochen: Wir Spieler wissen zwei, drei Minuten lang nicht, ob es einen Elfmeter gibt – das ist zu lange. Wenn es in 30 Sekunden entschieden würde, wäre es besser.

Wie ist Ihre grundsätzliche Meinung zum Videobeweis?

Die Schiedsrichter fragen in Köln nach, selbst wenn sie eine Entscheidung getroffen haben. Wie beim Abseitstor von Gladbach: Da hat der Schiri auf Abseits entschieden und fragt nochmal nach – das verstehe ich nicht. Ich brauche den Videobeweis überhaupt nicht.

Also sind sie dafür, ihn wieder abzuschaffen?

Ja. Fußball ist ein Sport ohne Videobeweis, Fehler gehören dazu – vom Schiedsrichter und von uns auch. Das war früher auch so.

Die Fans sind auch gegen den Videobeweis – Sie sehen das also genauso?

Auf jeden Fall. Wenn so viele Szenen überprüft werden und es so lange dauert, wird es langweilig.