Der FC Liverpool ist im Derby gegen den FC Everton nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus gekommen. Trainer Jürgen Klopp ärgerte sich über den Schiedsrichter und einen TV-Reporter.

Dass Jürgen Klopp (50) eine ganz besondere Beziehung zu Journalisten pflegt, ist deutschen Fußballfans seit seiner Zeit beim Bundesligisten Borussia Dortmund hinlänglich bekannt. Vor allem in Anschluss an Spiele mit unerfreulichem Ausgang für seine Mannschaft geriet der Dortmunder Meistertrainer immer wieder mit Reportern aneinander. Legendär war sein Interview mit SWR-Reporter Stephan Mai, den er in der Mixedzone als "Seuchenvogel" bezeichnete.

Auch in England hat Klopp nichts von seiner Schlagfertigkeit verlernt. Am Sonntag lief der Trainer des FC Liverpool im Anschluss an das 1:1 (1:0) seiner Mannschaft im Merseyside-Derby gegen den FC Everton zur Höchstform auf.

Ich möchte mit Leuten reden, die wenigstens ein bisschen Ahnung vom Fußball haben Jürgen Klopp

Grund für den Unmut Klopps war ein Elfmeter in der 77. Minute, der zum Ausgleich für die Gäste führte. Dejan Lovren foulte Evertons Dominic Calvert-Lewin. Für Klopp eine Fehlentscheidung: "Es hat nur ein Team gespielt und der Schiedsrichter pfeift so einen Elfmeter. Ich kann es nicht glauben. Das war nicht ok."

Als der englische TV-Reporter anmerkte, dass Lovren seinen Gegenspieler bei der Aktion berührt habe, legte der ehemalige BVB-Trainer wie in besten Zeiten los. Klopp konterte mit einer Gegenfrage: "War das deiner Meinung nach ein Elfmeter?" Die Antwort des Journalisten nach erneuter Nachfrage: "Es war ein leichter Kontakt, aber ein Elfmeter." Klopp brach daraufhin in Gelächter aus und wollte das Interview beenden: "Wir können es an dieser Stelle abbrechen. Ich möchte mit Leuten reden, die wenigstens ein bisschen Ahnung vom Fußball haben", polterte der 50-Jährige vor den laufenden Kameras.

Als der Reporter betonte, dass zahlreiche Experten mit langjähriger Erfahrung im Fußball einen Elfmeter gesehen hätten, beruhigte sich Klopp wieder. Das Interview endete sogar versöhnlich. Seine abschließenden Worte: "Ich entschuldige mich für den Rest, den ich vorher gesagt habe."

