Große Überraschung in der Regionalliga West. Meister Viktoria Köln droht der Abgang seines Trainers Marco Antwerpen. Den ehemaligen Ahlener zieht es in die 3. Liga.

Der FC Viktoria Köln steht kurz vor dem Verlust seines Meistertrainers Marco Antwerpen. Der 46-Jährige ist sich mit dem Drittligisten SC Preußen Münster, der sich am Sonntag von Benno Möhlmann getrennt hatte, einig. "Am Sonntagnachmittag habe ich einen offiziellen Anruf aus Münster erhalten. SCP-Sportvorstand Malte Metzelder hat mich angerufen und mir mitgeteilt, dass Münster Marco Antwerpen verpflichten will. Wir werden am Montag intern über diese Personalie diskutieren. Mehr gibt es aktuell nicht zu sagen", erklärt Viktorias Sportchef Franz Wunderlich.

Antwerpen mit Preußen Münster einig

Nach RevierSport-Informationen sollen sich Münster und Antwerpen, der als Spieler sechs Jahre (zwischen 1996 und 1999 sowie 2001 und 2004) bei den Preußen verbrachte, bereits über eine Zusammenarbeit einig sein. Das bestätigt auch Viktorias Sportlicher Leiter Stephan Küsters unserer Redaktion: "Ja, das ist der Fall. Trotzdem ist Marco Antwerpen weiter unser Trainer. Wir haben das alles auch aus der Zeitung erfahren. Das macht die Sache natürlich nicht erfreulicher. Alles andere werden wir am Montag besprechen."

Münster soll bereits seit einigen Monaten an dem Fußballlehrer interessiert sein. Bis dato war jedoch nichts nach außen gedrungen - bis zur Entlassung von Benno Möhlmann. Antwerpen, der bei der Viktoria einen Vertrag bis zum Saisonende besitzt, hat in Münster ein hohes Ansehen und ist bei den Preußen-Fans äußerst beliebt.

Seit dem 1. Juli 2016 ist Antwerpen, der in Unna geboren wurde, Trainer des FC Viktoria Köln und führte die Höhenberger in der vergangenen Saison zur Regionalliga-West-Meisterschaft. Die Viktoria scheiterte in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga unglücklich an Carl Zeiss Jena (2:3, 1:0). Aktuell liegt die Viktoria wieder an der Tabellenspitze der West-Staffel. "Dieser Erfolg weckt natürlich Begehrlichkeiten. Damit müssen wir leben. Wie wir das alles jedoch erfahren haben, ist sehr unglücklich gelaufen. Das alles werden wir am Montag besprechen und dann weiter sehen", ergänzt Wunderlich.