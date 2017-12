Borussia Dortmunds Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang (28) ist durch seinen Treffer vom Samstag gegen Werder Bremen (1:2) der alleinige afrikanische Top-Torschütze der Fußball-Bundesliga.

Das zwischenzeitliche 1:1 in der 57. Minute war der 97. Treffer des Gabuners im Oberhaus, damit überflügelte Aubameyang den früheren Frankfurter und Hamburger Anthony Yeboah (Ghana/96).

In der laufenden Spielzeit erzielte der Aubameyang in 13 Einsätzen zwölf Tore. Im Vorjahr hatte er sich mit 31 Treffern die Torjägerkanone in der Bundesliga gesichert.