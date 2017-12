Der Kampf um die Positionen auf den Champions-League-Plätzen startet um 18.30 Uhr im Borussia-Park zu Mönchengladbach. Wir haben die letzten Infos vor dem Spiel Gladbach gegen Schalke.

Die Gastgeber könnten mit einem Heimsieg gegen Schalke 04 nicht nur die Königsblauen, sondern auch Bayer Leverkusen überholen. Ein 5:0 würde Gladbach sogar an RB Leipzig (nur 2:2 gegen Mainz 05) vorbei auf Rang zwei schieben. Den Schalkern reicht ein 1:0, um die zweitplatzierten Leipzigern aus der Verfolgerposition zu Spitzenreiter Bayern München zu drängen.

Personell gehen die Fohlen angeschlagen in das Duell mit S04. Es dürfte schwer werden, die günstige Bundesligaserie mit zuletzt acht Siegen aus den vergangenen neun Heimspielen auszubauen. Immerhin startet Weltmeister Christoph Kramer - die einzige Änderung gegenüber der Anfangsformation beim 0:3 gegen den VfL Wolfsburg - wieder im defensiven Mittelfeld neben dem Schweizer Denis Zakaria. Dafür rückt Matthias Ginter wieder in die Innenverteidigung an die Seite von Jannik Vestergaard. Der Schweizer Nationalspieler Nico Elvedi verteidigt für den verletzten Tony Jantschke an der rechten Seite der Abwehrkette.

Auch der belgische Nationalspieler Thorgan Hazard steht in der Anfangself. Cheftrainer Dieter Hecking hatte dessen Einsatz am Donnerstag noch in Frage gestellt, weil Hazard nicht am Training teilnehmen konnte. Den Grund dafür ließ Hecking ungenannt - offenbar, um die Schalker etwas zu irritieren.

Bei den Königsblauen gibt es in der Startelf gleich drei Wechsel im Vergleich zum 2:2 gegen die Kölner vor einer Woche. Thilo Kehrer dürfte den Franzosen Benjamin Stambouli in der Abwehr ersetzen. Mit Guido Burgstaller und Yevhen Konoplyanka sind zwei Offensivspieler erst einmal auf der Bank zu finden. Dafür vertraut Trainer Domenico Tedesco auf den Argentinier Franco Di Santo sowie auf den Schweizer Breel Embolo. In welcher Formation, wird sich dann ab 18.30 Uhr zeigen.

Die Schalker sind seit neun Pflichtspielen ungeschlagen, die letzte Niederlage stammt vom 23. September beim 0:2 in Hoffenheim. Trotzdem herrschte nach dem jüngsten 2:2 gegen Schlusslicht 1. FC Köln nicht nur Eitel Sonnenschein bei Königsblau.

Übrigens: Die Partie leitet der 33-jährige Sascha Stegemann aus Niederkassel. In fünf Partien unter Stegemann, der aus dem Rhein-Sieg-Kreis immerhin eine kurze Anreise hatte, hat Gladbach dreimal gewonnen, nur einmal verloren. Die einzige Niederlage war übrigens das 0:4 am 2. Oktober 2016 - bei Schalke 04.