Der BVB ist gewillt, mit Trainer Peter Bosz die Hinrunde zu beenden. Dennoch braucht er einen Sieg gegen Bremen, um die eigene Position zu festigen.

Lange hat es kein Trainer von Borussia Dortmund mehr in so kurzer Folge in so viele Endspiele geschafft wie Peter Bosz. Freuen dürfte dies den 54-Jährigen allerdings kaum, denn in keinem dieser Endspiele ging es um einen Titel. Stattdessen ruft der Boulevard seit Wochen Entscheidungsspiele um die Zukunft des Niederländers aus, gegen Tottenham Hotspur, Schalke 04, Bayer Leverkusen und Real Madrid – und auch am Samstag gegen Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky) soll es den Schlagzeilen zufolge schon wieder um seinen Job gehen.

Derzeit allerdings scheint man in Dortmund gewillt, noch mindestens bis zum Winter an Bosz festzuhalten – wenn die Wende gelingt. Sieben Punkte, so lautet die interne Rechnung, sollten es aus den kommenden drei Spielen gegen Bremen, bei Mainz 05 und gegen Hoffenheim schon sein. Dann hätte man zur Winterpause 28 Zähler, was zwar unter den Ansprüchen vom Saisonbeginn liegt – aber der BVB bliebe zumindest in Schlagdistanz zu den eigenen Zielen.

„Das ist wieder ein sehr wichtiges Spiel, weil wir immer noch auf die Wende warten“, sagt Bosz. „Das Vertrauen der Spieler wird einen Schub bekommen, wenn wir mal ein Spiel gewinnen. Und meiner Meinung nach müssen wir gegen Werder Bremen gewinnen.“

„Viele Kleinigkeiten“ machen Mut

Tatsächlich gehört ein Sieg gegen Werder in guten Zeiten zum Selbstverständnis von Schwarz-Gelb – aber die Zeiten sind eben alles andere als gut: Nur ein Sieg gelang in den vergangenen zwölf Pflichtspielen, nur das Tabellenschlusslicht 1. FC Köln hat in den zurückliegenden sieben Bundesligaspielen eine schlechtere Bilanz als der BVB.

Trotzdem gibt es „viele Kleinigkeiten“, die Bosz nach eigener Aussage Mut machen, zum Beispiel Phasen aus den vergangenen Spielen: „Die erste Halbzeit gegen Schalke, wo wir zu Hause gut gespielt haben“, zählt er auf, „aber auch nach den ersten 20 Minuten gegen Real Madrid, wo wir wieder richtig gut Fußball gespielt haben“. Das Problem: Ein gutes Spiel über 90 Minuten hat die Mannschaft seit Monaten nicht mehr hinbekommen, mal lahmt der Angriff, mal wackelt die Abwehr, mal kommt beides zusammen.

Auch deswegen wurde nach dem 4:4 im Derby gegen Schalke Tacheles gesprochen: Peter Bosz machte der Mannschaft in einer Sitzung unmissverständlich deutlich, was er von den zurückliegenden Leistungen hält (nicht so viel) und was er für die Zukunft erwartet (deutlich mehr). Der Trainer sprach Englisch, weil er sich dabei sicherer darin fühlte, seine Botschaft exakt rüberzubringen.

Dass ihm die Spieler dabei in sein Spielsystem oder einzelne Personalien reinredeten, wie danach zu lesen war, bestreitet Bosz vehement: „Ich bin derjenige, der entscheidet“, sagt er. „Aber meine Art und Weise von Leitung ist so, dass ich viel mit meinen Spieler kommuniziere.“

Aber die Umstellung auf eine Dreierkette sei nicht auf Antrieb der Spieler gefolgt – und ebenso wenig wie die Installation von Neven Subotic als Abwehrchef, nachdem dieser zuvor meist zwischen Ersatzbank und Tribüne gependelt war. „Er war beim Training immer voll da und seine Leistungen waren sehr gut“, begründet Bosz.

Mehr Zweikampfhärte

Subotic soll der Mannschaft mehr Stabilität und Zweikampfhärte geben, denn Peter Bosz würde es ungern seinen Vorgängern Jürgen Klopp und Thomas Tuchel gleich tun: Für die war die Partie gegen Werder Bremen ihr letztes Bundesligaspiel als BVB-Trainer.