Den SV Horst 08 und die SSV Buer trennen nur zehn Kilometer – und fünf Punkte in der Tabelle. Sonntag kommt es am Schollbruch zum Duell.

Die Freunde des Amateurfußballs blicken an diesem Sonntag zum Schollbruch. Es ist Derby-Zeit, aber nicht nur das. Die Partie zwischen dem SV Horst 08 und der SSV Buer ist gleichzeitig der Top-Hit zum Ausklang der Hinrunde in der Landesliga. Der Erste empfängt den Dritten.

Beide Teams trennen fünf Punkte

Fünf Punkte liegen zwischen beiden Mannschaften. Es waren schon mal mehr, aber die Bueraner haben zuletzt einen Sieg nach dem anderen eingefahren. Um genau zu sein: sieben an den letzten acht Spieltagen, wobei das aus der Wertung genommene 4:3 gegen Marten nicht einmal eingerechnet ist.

In Horst hat man die gute Form der Rothosen registriert. „Aber auch wir sind gut drauf“, betont Trainer Jens Grembowietz. „Dieses Derby hat auch tabellarisch einen ganz besonderen Wert. Natürlich werden auch an diesem Sonntag nur drei Punkte vergeben, aber trotzdem wäre es nicht richtig, wenn ich erzählen würde, dieses Spiel sein ein Spiel wie jedes andere.“

Seine Null-Achter haben vier ihrer letzten fünf Spiele gewonnen und liegen in der Tabelle drei Punkte vor dem BSV Schüren, der zudem einmal mehr im Einsatz war. Seit dem zweiten Spieltag stehen die Horster ununterbrochen an erster Stelle, und deshalb ist es nur zu verständlich, dass sie diese Position auch an den beiden letzten Spieltagen dieses Jahres verteidigen wollen.

„Von einer Tabellenführung unter dem Weihnachtsbaum können wir uns zwar nichts kaufen, aber es ist natürlich schön, wenn man auf die Tabelle schaut und sein eigenes Team ganz oben steht“, sagt Jens Grembowietz. Gemeinsam mit seinem Trainer-Kollegen Alexander Thamm befindet er sich in der glücklichen Lage, keine Ausfälle ersetzen zu müssen. Das Tor wird erneut der junge Erick Pras hüten, ein ehemaliger Bueraner. Er genießt derzeit den Vorzug vor Alexander Rudolf.

SSV muss Woberschal ersetzen

Die Bueraner können personell hingegen nicht aus dem Vollen schöpfen. Sie müssen ohne die Langzeit-Verletzten Daniel Schmitz und Nico Ballschmiede sowie auch ohne Tim Woberschal (privat verhindert) und Marvin Polczinski (Muskelfaserriss) auskommen. Trainer Holger Siska stehen somit nur noch 13 seiner 17 Feldspieler zur Verfügung.

„So neu ist die Situation für uns ja auch nicht“, sagt der Coach. „Wir wollen nicht jammern und es auch nicht groß zum Thema machen und erst recht nicht als Ausrede nach einer Niederlage benutzen“, sagt er. An eine Niederlage denkt Holger Siska sowieso nicht. Seine größte Sorge: „Wir müssen gucken, dass die Jungs in diesem Spiel nicht überdrehen. Klar sind Emotionen im Spiel, aber wir müssen kühlen Kopf behalten. Letztlich werden wohl Kleinigkeiten dieses Derby entscheiden.“

Trotz des Fünf-Punkte-Rückstands auf die Horster sieht er sein Team nicht unter Zugzwang. „Weil wir nichts müssen“, betont er. „Unser Ziel war es, besser abzuschneiden als in der vergangenen Saison, in der wir Fünfter wurden. Den einzigen Druck machen wir uns selbst, weil wir unsere gute Serie gerne auch in Horst fortsetzen würden.“