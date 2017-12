Schalkes U 23 will die Serie der TSG Sprockhövel beenden. Beide Teams wollen schnell wieder hoch in die Regionalliga.

Als die U23 des FC Schalke 04 und die TSG Sprockhövel zum bislang letzten Mal aufeinandertrafen, waren beide noch viertklassig. Anfang März unterlagen die damals noch von Jürgen Luginger trainierten Königsblauen in der Fußball-Regionalliga mit 0:1 in Sprockhövel. Am Sonntag (14 Uhr) treffen beide erneut aufeinander, die Vorzeichen haben sich jedoch komplett gedreht. Statt Regionalliga heißt es nun Oberliga, Schalke hat auf dem Rasenplatz am Trainingsgelände Heimrecht, und der Trainer der Königsblauen heißt nun nicht mehr Jürgen Luginger, sondern Onur Cinel.

Umbruch nach Abstieg

Und auch die Kader der beiden Teams haben sich verändert. Bei Schalke gab es nach dem Abstieg bekanntermaßen einen Umbruch, und auch Sprockhövel hat eine „relativ neue Mannschaft“, wie Onur Cinel sagt. Bei der Analyse im Archiv zu wühlen und das Videomaterial des letzten Aufeinandertreffens rauszukramen, bringt also nicht viel.

Onur Cinel hat die TSG natürlich trotzdem gründlich analysiert. „Ihre Stärken haben sie in der Offensive und in ihrer Mentalität.“ Schwächen beim Gegner hat der Trainer des S04 natürlich auch ausgemacht, „die behalten wir aber für uns.“ Zumindest bis zum Anstoß am Sonntag.

Für Sprockhövel spricht vor allem die breite Brust der Gäste. Die TSG ist seit fünf Ligaspielen ungeschlagen, während Schalke aus den vergangenen beiden Partien nur einen Punkt holte und sich dabei fünf Gegentore fing. „Da haben wir im Detail nicht so gut verteidigt wie in den Wochen zuvor“, sagt Onur Cinel, da wolle er mit seinem Team nun wieder anknüpfen. „Wir wollen auftreten, wie wir das zuhause immer tun: dominant, mit viel Ballbesitz und sehr kompakt.“

Dass beide Mannschaften nach dem Abstieg im vergangenen Sommer den sofortigen Wiederaufstieg in die Regionalliga anstreben, ist logisch. „Die TSG hat diesen Anspruch genau wie wir.“ Beide wollen sich am liebsten nur noch in der Regionalliga begegnen.