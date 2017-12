Besser könnte es für den Landesligisten FSV Duisburg kaum laufen. Jetzt empfängt die Elf von Trainer Rene Lewejohann die Sportfreunde Hamborn zum Duell ander Warbruckstraße.

Vor dem Aufeinandertreffen am kommenden Sonntag (15 Uhr) hat sich der FSV-Trainer Lewejohann, der mit seinem Team aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz steht, zum bisherigen Saisonverlauf und den Zielen für die Rückrunde geäußert.

Rene Lewejohann, am Sonntag geht es im Derby gegen Hamborn. Was ist das besondere an solchen Duellen?

In solchen Partien ist es egal, wie die Mannschaften in der Tabelle da stehen. Hamborn ist aktuell auf Rang 14, aber danach können wir nicht gehen. Alle Spieler werden sich reinhängen. Solche Partien werden vor allem über den Kampf entschieden. Das Hinspiel ging mit einem knappen 1:0 an uns, umso motivierter werden die Sportfreunde deshalb jetzt sein. Wir werden auf der Hut sein!

Aber ganz abstreifen können Sie Ihre Rolle als Favorit ja auch nicht...

..und das wollen wir auch gar nicht. Wir stehen oben und so müssen wir auch in die Duelle hineingehen. Trotzdem ist Respekt vor jedem Gegner angemessen. Gerade, wenn es so ein Derby ist.

In dieser Saison mussten Sie sich erst ein Mal geschlagen geben. Was war ihr Highlight in der Hinrunde?

Das absolut Beste war auf jeden Fall der Einzug in das Halbfinale des Niederrheinpokals. Damit haben wir Vereinsgeschichte geschrieben und auch Werbung für die Landesliga gemacht. Das ist immer noch ein tolles Gefühl. In der Meisterschaft war das Spiel gegen den aktuellen Spitzenreiter 1. FC Kleve ein Highlight, weil wir die Partie mit 1:0 für uns entscheiden konnten.

So eine gute Hinrunde ist nur schwer zu toppen, was sind Ihre Ziele für die zweite Saisonhälfte?

(lacht) Wir werden auf jeden Fall versuchen so weiter zu machen. Wir wollen schönen Offensivfußball mit viel Ballbesitz zeigen. Wofür es dann am Ende der Saison reicht, wird man sehen. Aber man muss sich auch immer wieder sagen: Wir stehen nicht umsonst so weit oben, wenn wir weiter hart arbeiten, dann wird es auch hoffentlich so gut weitergehen.