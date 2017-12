Vor der Saison wäre das Topspiel der Regionalliga West wohl so nicht erwartet worden: Spitzenreiter Viktoria Köln empfängt den Tabellendritten SC Wiedenbrück.

Hätte man SC-Trainer Björn Mehnert vor der Spielzeit gesagt, wie die Tabellensituation sich nach dem 19. Spieltag darstellen würde, hätte er wohl etwas ungläubig reagiert, wie er selbst sagt: "Ich hätte wohl gelächelt und gesagt, dass es schön wäre, wenn es so kommt." Aktuell haben die Wiedenbrücker 31 Zähler auf dem Konto und damit acht Punkte Rückstand auf das Spitzenduo Viktoria Köln und KFC Uerdingen. Allerdings hat die Mehnert-Elf bisher auch noch eine Partie weniger gespielt, als das Spitzen-Duo. Das Spiel gegen das Tabellenschlusslicht Westfalia Rhynern wurde witterungsbedingt abgesagt. "Der Nachholtermin findet wahrscheinlich Anfang März unter der Woche statt."

Überbewerten will Mehnert die momentane Platzierung aber nicht: "Die Liga ist sehr eng, da darf man sich noch nicht auf dem Erfolg ausruhen." Schmälern will er die Leistung seiner Mannschaft damit allerdings auch nicht: "Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt. In einigen Spielen haben wir Punkte liegen gelassen, in anderen dafür aber knapp gewonnen. Deshalb war das unterm Strich eine sehr gute Leistung, mit der ich zufrieden bin."

Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt. In einigen Spielen haben wir Punkte liegen gelassen, in anderen dafür aber knapp gewonnen. Björn Mehnert

Am Samstag treffen die Wiedenbrücker im Auswärtsduell auf Viktoria Köln, Anpfiff ist um 14 Uhr im Sportpark Höhenberg. Im Hinspiel musste sich die Mehnert-Elf noch mit 1:3 geschlagen geben. Für den Wiedenbrücker-Trainer nicht verwunderlich: "Viktoria Köln hat ihre Mannschaft, mit der sie in der letzten Saison fast aufgestiegen wäre, fast gar nicht verändert, höchstens noch verstärkt."

Die Tabellenführung der Kölner ist für den 41-jährigen gebürtigen Dortmunder daher auch nicht verwunderlich: "Sie gehören auf jeden Fall da oben hin. Das sie in jedem Spiel in der Favoritenrolle sind, kann aber auch schwierig werden. Vielleicht ist das ein Pluspunkt für uns."