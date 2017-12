Der FC Kray hat auf dem Transfermarkt zu geschlagen. Der Landesligist verstärkt sich mit einem Spieler des abgemeldeten Oberligisten SC Hassel.

Bünyamin Karagülmez verstärkt den Klub von der Buderusstraße und unterschrieb am Donnerstagabend einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Der 25-jährige ist der Bruder des ehemaligen Krayer-Stürmers Timur Karagülmez, der die letzten drei Jahre in der Türkei verbrachte und seit dem vergangenen Sommer ohne Verein ist. Dieser trainiert nach einer schweren Verletzung (Kreuzbandriss) aktuell beim FC Kray mit. "Timur hat die letzten drei Jahre als Profi in der Türkei gespielt. Er will wieder fit werden und im Winter in die Türkei zurückkehren. Falls das nicht klappen sollte, haben wir auch eine Mini-Chance ihn zumindest bis zum Sommer zu verpflichten", erklärt Muhammed Isiktas Trainer des FC Kray die Personalie Timur Karagülmez.

Derweil war Bünyamin Karagülmez in den vergangenen Jahren für den SV Zweckel, VfB Hüls, Westfalia Herne und dem FSV Duisburg aktiv, wechselte im Sommer 2015 zum SC Hassel und kann sowohl als Stürmer als auch hängende Spitze spielen. Er ist beidfüßig, technisch versiert und soll den Krayern noch einmal einen Qualitätsschub geben, um zu Beginn des neuen Jahres weiter die Tabellenspitze anzuvisieren. "Bünyamin ist ein erfahrener Spieler, der unserer jungen Mannschaft gut tun wird", sagt Isiktas.

Aktuell beträgt der Rückstand des Oberliga-Absteigers auf die beiden Erstplatzierten 1. FC Kleve und FSV Duisburg sieben beziehungsweise sechs Punkte. Zwei Spiele (gegen Burgaltendorf und beim Duisburger SV) sind für den FC Kray in diesem Jahr zu absolvieren. Isiktas: "Wir wollen hier vier bis sechs Punkte holen und dann in der Rückrunde voll angreifen. Vor der Saison wurden wir mit unserer jungen Mannschaft ein wenig belächelt. Manch einer hat uns schon als Absteiger gesehen. Ich habe immer gesagt, dass der Kade gut ist. Im Winter werden einige unserer Verletzten zurückkommen. Zudem haben wir jetzt Karagülmez und vorher schon Soufian Rami verpflichtet. Vielleicht kommt der ein oder andere Spieler noch hinzu. Wir schielen nach oben und wollen unter die ersten zwei."