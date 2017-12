Jonathan Klinsmann sorgt beim Europa-League-Abschied von Hertha BSC für das Highlight und hält kurz vor Schluss einen Elfmeter. Die Berliner spielen gegen Östersunds FK nur 1:1.

Nach dem letzten Akt in der Europa League lief Hertha-Coach Pal Dardai direkt auf Jonathan Klinsmann zu und herzte den Torwart mit dem prominenten Namen. Der 20-Jährige hat bei seinem Profidebüt einer Berliner Bubi-Mannschaft mit einem Altersdurchschnitt von gerade einmal 23,36 Jahren zum Abschied zumindest ein Unentschieden gerettet. Im letzten Gruppenspiel gab es gegen Östersunds FK ein 1:1 (0:0).

Die Führung der Gäste aus Schweden durch Sotirios Papagiannopoulos (58. Minute) glich Peter Pekarik (61.) aus. Drei Minuten vor dem Ende hielt Klinsmann einen Foulelfmeter von Brwa Nouri. Von den treuesten der Hertha-Fans wurde er dafür nach dem Abpfiff besonders gefeiert. Das Weiterkommen in die K.o.-Runde hatte der Fußball-Bundesligist allerdings bereits vorher verspielt. Mit nur fünf Punkten wurde Hertha in Gruppe J Letzter, während Athletic Bilbao als Erster und Östersund in die nächste Runde einzogen.

"Dass ich den Elfmeter gehalten habe, war toll für mich. Die Fans standen hinter mir, das war unglaublich", sagte Klinsmann, der die richtige Ecke ahnte: "So wie er angelaufen ist, habe ich mir gedacht: Ich probiere es links." Klinsmann sei vor dem Spiel "richtig nervös" gewesen: "Nachdem ich den Ball das erste Mal berührt habe, war es dann besser."