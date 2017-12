Im Hinspiel unterlag die SG Wattenscheid noch der BVB-Reserve. Im Rückspiel am Wochenende will die Elf von Farat Toku nun ihre Erfolgsserie fortsetzen.

Denn seit vier Spielen ist das Toku-Team nun ungeschlagen und hat sich so auf den neunten Platz der Regionalliga West vorgearbeitet. "Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf", befindet daher auch der SG-Trainer, war die Zielsetzung der Wattenscheider doch tiefer gestapelt. "Wir hatten nur den Vorsatz die Klasse zu halten, da sind wir nun vollkommen im Soll."

Mit der BVB-Reserve reist nun am Samstag (14 Uhr) der Tabellenvierte zum Duell in das Lohrheidestadion an. "Der BVB hat eine sehr gute Truppe", ist sich Toku bewusst, erinnert sich allerdings auch an das Hinspiel: "Wir haben zwar mit 1:2 verloren, allerdings durch zwei Standards kurz vor Schluss. Das war ärgerlich und vermeidbar, ich habe uns als die stärkere Mannschaft wahrgenommen." Auf das Rückspiel haben sich die Wattenscheider daher besonders intensiv vorbereitet, wie der Trainer verrät: "Solche Niederlagen ärgern uns natürlich alle. Deshalb haben wir uns gewissenhaft vorbereitet und sind nun auf alle Systeme eingestellt." Das Ziel für die Wattenscheider ist daher auch klar formuliert: "Wir wollen den BVB auf jeden Fall ärgern und uns wenn möglich auch Punkte erspielen."

Die Partie gegen die Dortmunder ist die vorletzte für die SG in diesem Kalenderjahr. Im Anschluss wartetam 16. Dezember der Wuppertaler SV, der aktuell mit drei Punkten Vorsprung auf dem sechsten Tabellenplatz steht.