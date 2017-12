Sie sind wohl das Überraschungs-Team der Liga. Jetzt muss sich der RWO-Nachwuchs um Trainer Dimitrios Pappas gegen den Tabellenzweiten Bochum behaupten.

Seit fünf Spielen ist die Pappas-Elf nun schon ungeschlagen und hat sich mit dem achten Tabellenplatz und 21 Punkten im oberen Mittelfeld der A-Junioren Bundesliga festgesetzt. "Es wird schwer das Tempo weiterhin so hoch zu halten wie in der Hinrunde", weiß der Oberhausen-Trainer aber auch.

Im zweiten Spiel der Rückrunde empfangen die Rot-Weißen den Tabellenzweiten VfL Bochum zum Duell an der Lindnerstraße. Die Bochumer mussten zuletzt nach einer 2:3 (1:0)-Niederlage gegen Borussia Dortmund die Tabellenspitze an den FC Schalke 04 abtreten. Umso motivierter wird die Mannschaft von Dimitrios Grammozis in das Duell gegen RWO gehen.

Aber auch Pappas ist vor dem Vorjahresvierten gewarnt: "Ich schätze Bochum als eine der stärksten Mannschaften der Liga ein. Das wird auf jeden Fall ein schwieriges Duell für uns werden." In der Partie wird der ehemalige Innenverteidiger auf seinen gesamten Kader zurückgreifen können. "Bisher haben wir keine Ausfälle und hoffen natürlich, dass es so bleibt." Im Hinspiel reichte es für die Rot-Weißen nicht für einen Punktgewinn, mit 1:2 (1:0) musste sich die Kleeblätter geschlagen geben. Am Samstag (13 Uhr) haben sie nun die nächste Chance auf eine Revanche.

Wir müssen jetzt einfach alles geben, um das hohe Qualitätslevel beizubehalten. Dimitrios Pappas

Noch zwei Spiele stehen für das Pappas-Team in diesem Jahr an. Nach dem Heimspiel gegen Bochum reisen die Kleeblätter zum Tabellenzehnten SC Paderborn. "Wir wollen die erfolgreiche Hinrunde mit einem guten Jahresabschluss krönen", gibt der RWO-Trainer den Plan vor. Mit Blick auf die Rückrunde hofft Pappas auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends: "Eigentlich will man ja in der Rückrunde immer noch mehr Punkte sammeln. Das wäre schön, aber genauso viele wie in der Hinrunde wären auch in Ordnung. Wir müssen jetzt einfach alles geben, um das hohe Qualitätslevel beizubehalten."