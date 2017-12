Beim letzten Spiel kam der ASC Dortmund lange Zeit ins Straucheln und gewann nur knapp. Gegen Ahlen will das Team von Adrian Alipour nun wieder souverän agieren.

"Wir haben uns von der erfahrenen Herner Mannschaft komplett den Schneid abkaufen lassen“, gestand ASC-Trainer Alipour nach dem letzten Duell gegen Westfalia Herne (2:1) ein. Dort hatten die Dortmunder zwar gewonnen, allerdings waren die drei Punkte sehr glücklich. Aber "es war wichtig, dass wir nach drei sieglosen Spielen mal wieder gewonnen haben", befand Alipour im Anschluss.

Als nächsten Gegner empfängt der ASC am kommenden Sonntag um 14.30 Uhr Rot Weiss Ahlen zum Duell in der Schweizer Allee. Fehlen wird dabei der Dortmunder Kapitän Kevin Brümmer, der gegen Herne in der 66. Spielminute mit der Gelb-Roten-Karte das Feld verlassen musste. "Er wird uns in den nächsten Spielen sehr fehlen", bedauert Alipour das Ausscheiden seines Kapitäns, der erst in der vergangenen Woche vorzeitig seinen Vertrag verlängert hatte.

Trotzdem sieht Alipour seine Mannschaft in der Breite gut aufgestellt: "Wir haben viele Möglichkeiten und außer unseren Langzeitverletzten keine weiteren Ausfälle bisher." Die Partie gegen Ahlen stuft er dennoch als eine brisante ein: "Das ist ein absoluter Traditionsverein, der uns da erwartet." Dabei stecken die Rot-Weissen, die aus der Regionalliga abgestiegen sind, aktuell in einer Formkrise: Nur zwei Punkte aus den letzten vier Spielen konnte die Mannschaft von Trainer Erhan Albayrak erspielen. Das Ahlener Team war vor der Saison als Spitzenkandidat gehandelt worden.

Als ein solches sieht auch Alipour den kommenden Gegner: "Das ist eine Mannschaft, die über die Qualität verfügt, oben mitzuspielen. Sie hatten vor der Saison viele Ambitionen, die sie bisher nicht erreicht haben. Trotzdem schätze ich sie sehr stark ein." Die Konzentration soll dennoch nur dem eigenen Team gelten: "Wir schauen zu aller erst einmal nur auf uns. Alles weitere sieht man dann."

Das letzte Spiel der Hinrunde wollen die Dortmunder erfolgreich beenden: "Wir wollen einen positiven Abschluss haben, damit wir uns dann voll und ganz auf die Rückrunde konzentrieren können." Das die Planungen für das kommende Jahr schon im vollen Gange sind, zeigt die Kaderplanung, wie Alipour verrät: "Wir haben schon einen neuen Spieler verpflichten können und schauen uns noch weiter um. Mit der offiziellen Verkündung des neuen Spielers warten wir allerdings noch."