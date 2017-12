Nur ein Kader von 13 Spielern und trotzdem steht der SSV Buer auf dem dritten Platz der Landesliga-Tabelle. Im Lokalderby will die Siska-Elf weiter angreifen.

SSV-Trainer Holger Siska ist zufrieden mit dem bisherigen Auftreten seiner Mannschaft: "Wir sind gut gestartet, hatten dann ein kleines Tief, aber haben uns wieder gefangen." Aktuell steht seine Mannschaft in der oberen Tabellenhälfte, der Abstand zum Spitzenreiter SV Horst-Emscher beträgt nur zwei Punkte.

Und genau gegen diesen Spitzenreiter und Lokalrivalen tritt die Siska-Mannschaft am kommenden Sonntag (15 Uhr) an. Auf die Tabelle will der SSV-Trainer dabei gar nicht zu genau schauen: "Solche Derbys sind immer losgelöst vom sonstigen Ligabetrieb." In den letzten Partien vor drei Jahren hatte der SV stets die Nase vorn, bevor er in die Verbandsliga aufgestiegen ist. Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison kommt es nun zu einer Neuauflage.

Für das kommende Duell sieht sich der SSV Buer gut aufgestellt, auch wenn die Mannschaft zur Zeit von Personalsorgen gequält wird: Aktuell stehen Siska nur 13 Spieler zur Verfügung. Das sieht der Buer-Trainer aber viel mehr als Ansporn: "Wir haben trotz des kleinen Kaders eine sehr gute Hinrunde gespielt. Daran wollen wir auch weiterhin anknüpfen."

Wir haben trotz des kleinen Kaders eine sehr gute Hinrunde gespielt Holger Siska

Mit einem Sieg könnte sich der SSV die Tabellenspitze sichern, soweit will Siska aber noch nicht denken: "Wir haben jetzt zwei ganz schwere Partien. Wenn wir die gewinnen kann man im Winter weiter schauen." Vor der Saison lautete das Ziel noch: "Besser abschneiden, als in der letzten Spielzeit." Dort stand der SSV Buer am Ende auf dem fünften Platz. Aktuell liegt die Siska-Elf also vollkommen im Soll.