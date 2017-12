Wegen seines Engagements gegen Rassismus wird Fußballer Kevin-Prince Boateng mit dem Sonderpreis der «1Live Krone» ausgezeichnet.

Der 30-Jährige beziehe Stellung und setze so «ein Zeichen gegen Rassismus auch übers Fußballfeld hinaus», begründete der WDR-Radiosender in Köln die Entscheidung für den Bundesligaspieler von Eintracht Frankfurt. Die «1Live Krone» wird am Donnerstagabend in der Bochumer Jahrhunderthalle vergeben.

Damit ausgezeichnet zu werden, das heißt, dass die Menschen hinhören und dass es noch viele gibt, denen das wichtig ist Kevin-Prince Boateng

Der gebürtige Berliner Boateng, der international für Ghana spielte, hatte im Oktober den Videobeweis bei rassistischen Vorfällen in Stadien gefordert. Im Januar 2013 hatte er bei einem Testspiel mit dem AC Mailand gegen den Viertligisten Pro Patria zusammen mit der ganzen Mannschaft den Platz verlassen, nachdem er und andere dunkelhäutige Mitspieler von Zuschauern beleidigt worden waren.

«Damit ausgezeichnet zu werden, das heißt, dass die Menschen hinhören und dass es noch viele gibt, denen das wichtig ist», sagte Boateng. Mit dem Sonderpreis werden nach Angaben des Senders herausragende Persönlichkeiten geehrt. 2016 ging er an den Radio-Talker Domian.

Die «1Live Krone» ist in erster Linie ein Musikpreis. Anders als in sechs Kategorien, in denen das Publikum entscheidet, wird der Sonderpreis aber von der 1Live-Redaktion verliehen. Sie vergibt auch die Comedy-Krone, die diesmal an den Komiker Der Dennis geht.