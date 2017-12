Unsere Experten analysieren im Westfunk-Podcast das vergangene Fußball-Wochenende. Pit Gottschalk kommentiert auch Kellers Aus in Berlin.

Union Berlins Entlassung von Trainer Jens Keller stößt vor allem im Ruhrgebiet auf Unverständnis. Radio-Reporter Jesco von Eichmann diskutiert im Westfunk-Podcast bei „Dein Fußballradio – der Talk“ mit Funke Sportchef Pit Gottschalk über den Ex- S04-Coach, den FC Bayern München, Dauer-Ärgernis Videobeweis und was die Sportwelt nach dem Bundesliga-Wochenende sonst noch so bewegt hat.

Hören Sie hier den Podcast "Dein Fußballradio - der Talk".