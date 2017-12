Joo-Ho Park verlässt Borussia Dortmund und kehrt in seine südkoreanische Heimat zurück.

Ein halbes Jahr vor Ablauf wurde der Vertrag des 30-jährigen Linksverteidigers bei den Dortmundern aufgelöst. Park war 2015 für drei Millionen Euro von Mainz 05 gekommen, hatte es aber nur auf elf Einsätze bei den Profis gebracht und dabei meist enttäuschende Leistungen geboten. Im Sommer wurde er in den Regionalliga-Kader abgeschoben, wo er aber seitdem nur auf vier Punktspiele kam.

„Joo ist ein Spieler mit einem fantastischen Charakter“, lobte ihn Jan Siewert, Trainer der Dortmunder U23, gegenüber den Ruhr Nachrichten. „Er hat diese Situation, bei uns zu spielen, super angenommen, einen tollen Umgang mit unseren Jungs gepflegt und sich in jeglicher Hinsicht vorbildlich verhalten.“ Allerdings hofft er noch, für Südkorea bei der Weltmeisterschaft in Russland spielen zu können – daher nun der Neustart in der Heimat.