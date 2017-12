Nach der bitteren 1:2-Heimpleite gegen Borussia Mönchengladbach II gingen die Oberhausener auf Ursachenforschung. Die Standards waren dabei ein großes Thema.

Eigentlich war man in Oberhausen im Vorfeld der Partie guter Dinge, besonders was die Defensive anging. Mit der Rückkehr von Abwehrchef Jannik Löhden und Stürmer Philipp Gödde war die Hoffnung vor allem in Sachen Standards groß. Dennoch konnte RWO nach der Führung von Gödde daraus kaum Kapital schlagen. Im Gegenteil: Das zweite Gegentor kassierten die Kleeblätter sogar nach einem ruhenden Ball und das trotz aller Größenvorteile. „Da haben wir am zweiten Pfosten gepennt“, ärgerte sich Felix Haas, der gemeinsam mit Löhden wieder die Oberhausener Verteidigung bildete. „Wir haben besonders in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht und nicht viel zugelassen. Die zwei Chancen, die Gladbach hatte, waren dann drin“, fasste Haas den aus Sicht der Gastgeber bitteren Spielausgang zusammen.

Ähnlich enttäuscht, äußerte sich Alexander Scheelen. Der 30-Jährige ist als Arbeitstier im Mittelfeld der Kleeblätter ein wichtiger Faktor im Spiel der Oberhausener, fand sich am Sonntag jedoch überraschend nur auf der Bank wieder. Erst nach 65 Minuten kam er für seinen Vertreter Maik Odenthal in die Partie. „Das 2:1 darf uns so nicht passieren, weil wir von der Größe her eigentlich hoch überlegen sind. Einen Punkt hätten wir sicherlich verdient gehabt“, sagte Scheelen.

Auch für Mike Terranova war das Verhalten bei Standardsituationen gegen die Fohlen nicht zufriedenstellend: „Eigentlich wollten wir über Standards viel machen“, ärgerte sich Terranova nach dem unnötigen Standardgegentor. Trotz der vermeidbaren Pleite und dem verpassten Sprung auf Tabellenplatz drei gibt es in Oberhausen keinen Grund zur Sorge.

Terranova will nach der Aufarbeitung der Fehler in den letzten beiden Spielen bis zur Winterpause den Anschluss nicht komplett verlieren. Felix Haas formuliert vorsichtige Ziele: „Der Blick geht jetzt erstmal nicht ganz nach oben. Wir werden aber versuchen in der Rückrunde wieder anzugreifen!“