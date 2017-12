Nichts zu holen gab es für SW Wattenscheid beim SSV Buer.

Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 2:1. Den großen Hurra-Stil ließ Buer vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Der SSV Buer startete mit zwei Änderungen in diese Partie. Für Trampe und Heimerl liefen diesmal Englich und Krieger auf. Ägidius Wieser schoss in der 19. Minute vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für SW Wattenscheid. Zur Pause war Wattenscheid im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 47. Minute gelang Mike Rogowski der Ausgleichstreffer für Buer. Dass die Buerer in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Daniel Moritz, der in der 79. Minute zur Stelle war. Als Schiedsrichter Patrick Terhürne (Ahaus) die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte der SSV die drei Zähler unter Dach und Fach.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des SSV Buer stets gesorgt, mehr Tore als Buer (42) markierte nämlich niemand in der Landesliga Westfalen 3. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der SSV ungeschlagen ist. Mit dem Sieg knüpft der SSV Buer an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Buer zehn Siege und zwei Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte. Die errungenen drei Zähler gehen für den SSV einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

SW Wattenscheid baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Trotz der Niederlage behält Wattenscheid den achten Tabellenplatz. Nächster Prüfstein für den SSV Buer ist auf gegnerischer Anlage SV Horst-Emscher 08 (Sonntag, 15:00 Uhr). SW Wattenscheid misst sich am gleichen Tag mit dem SSV Mühlhausen-Uelzen.