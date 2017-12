Das Auswärtsspiel des DSC 99 Düsseldorf endete erfolglos.

Gegen Ratingen 04/19 gab es nichts zu holen. Der Gastgeber gewann die Partie mit 3:1. Ratingen ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Die Formation des letzten Spiels stellte Düsseldorf diesmal auf drei Positionen um. Für Rath, Paul und Tonou spielten Becker, Gombarek und Joao Lobato. Toni Matic brachte den Gast in der zehnten Spielminute in Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Fatih Özbayrak zum Ausgleich für Ratingen. Mit einem Unentschieden ging es für beide Teams in die Halbzeitpause. Bis zur ersten personellen Änderung, als Ismail Cakici Erkan Ari ersetzte, war es im zweiten Durchgang ruhig geblieben (70.). Phil Spillmann sicherte Ratingen 04/19 vor 150 Zuschauern in der 72. Minute das zweite Tor. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm der DSC 99 noch einen Doppelwechsel vor, sodass Minister Antwi und Markus Zimmermann für Fabian Gombarek und Merveil Nzanza Tekadiomona weiterspielten (87.). Carlos Penan stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für Ratingen her (90.). Schlussendlich verbuchte Ratingen 04/19 gegen den DSC 99 Düsseldorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Ratingen die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen. Mit dem Sieg knüpft Ratingen 04/19 an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Ratingen neun Siege und ein Remis für sich, während es nur sieben Niederlagen setzte. Ratingen 04/19 schraubt das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 28 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz sieben.

Auf Düsseldorf passt das unschöne Attribut „Schießbude der Liga“ – im bisherigen Saisonverlauf musste der Tabellenletzte bereits 53 Gegentreffer hinnehmen. Die Misere des Aufsteigers hält an. Insgesamt kassierte die Düsseldorfer nun schon sieben Niederlagen am Stück. Der DSC 99 musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der DSC 99 Düsseldorf insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Um den Klassenerhalt zu realisieren, muss Düsseldorf in der Rückrunde zwingend Boden gutmachen. Vor heimischem Publikum trifft Ratingen am nächsten Sonntag auf den 1. FC Monheim, während der DSC 99 am selben Tag TuRU Düsseldorf in Empfang nimmt.