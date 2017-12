Erfolglos endete für die SG Essen-Schönebeck das Auswärtsspiel gegen die Tgd Essen-West.

Der Gastgeber gewann 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Am Ende behielt Essen-West gegen Schönebeck die Oberhand.

Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird die Tgd die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen. Die bisherige Spielzeit der Tgd Essen-West ist weiter von Erfolg gekrönt. Essen-West verbuchte insgesamt neun Siege und ein Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. Im letzten Hinrundenspiel erringt die Tgd drei Zähler und weist als Tabellenvierter nun insgesamt 28 Punkte auf.

Mit beeindruckenden 53 Treffern stellt die SGS den besten Angriff der Kreisliga A Essen – Gruppe 1. In den letzten fünf Begegnungen holte der Gast insgesamt nur sechs Zähler. Trotz der Niederlage behält die Schönebecker den sechsten Tabellenplatz.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 18.02.2018 für die Tgd Essen-West zum Auswärtsspiel gegen den DJK SG Altenessen. Die SG Essen-Schönebeck tritt am gleichen Tag beim SuS Haarzopf an.